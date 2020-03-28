شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية»: 3.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة خلال فبراير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام الدين حمزة، عن مشمول 12303 شهادة جمركية وارد نهائى في شهر فبراير 2020، وذلك لأصناف متعددة منها السلع الإستراتيجية والبضائع العامة (اللحوم – القمح – الذرة – الكيماويات – السكر) وقطع الغيار والسيارات والدخان.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 711 مليون و646 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و763 مليون و508 ألف جنيه .

كما قامت الإدارة العامة للصادر بالإفراج بتصدير مشمول 5791 بيان جمركى خلال فبراير 2020 لأصناف متعددة مثل ( الأسمدة- الرخام- الأعلاف- الفوسفات- السيراميك- المنتجات الزراعية- حديد التسليح- الملابس)، وبلغت رسوم الصادر المحصلة نحو 408 ألف جنيه وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير 2020 حوالى 3 مليار و475 مليون و563 ألف جنيه.