شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين المقبل.. آخر موعد لتلقي بيانات المتضررين من «كورونا» بقطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، السبت، مد فترة تلقى بيانات المنشآت السياحية التي تضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم رواتبهم على نموذج «إكسيل شيت»، إلى، الإثنين المقبل، كموعد نهائى بدلاً من الخميس الماضي، لدعمهم من جراء الإجراءات التي اتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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وقال «المصري» في تصريحات صحفية، السبت، إن غرفة العمليات بالغرفة تلقت نداءات من أعضاء الجمعية العمومية بضرورة مد فترة تلقى البيانات حتى يتسنى لكل منشأة تقديم البيانات الصحيحة، وفقاً لاستمارات التأمينات، وفى ظل اقتصار عمل مكاتب التأمينات على وقت محدد، وكذلك انخفاض عدد العاملين بهذه المكاتب نتيجة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالهيئات والمصالح والإدارات الحكومية، وهو ما استدعى موافقة مجلس الإدارة على طلب الأعضاء بالجمعية العمومية حتى يتمكنوا من استلام هذه البيانات بصورة رسمية ومعتمدة.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيلات ومنعًا للتزاحم ووفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة بمنع التجمعات، فقد قررت الغرفة قيام المنشأة باستيفاء النموذج الذي تم إعداده لهذا الغرض تسهيلاً على المنشآت، ومنع توافد مندوبيها إلى مقر الغرفة لتسليم هذه المستندات.

وأوضح رئيس الغرفة أن الغرفة تقوم بتجميع وحصر هذه البينات، تنفيذاً لتوجيه رئيس الجمهورية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بقطاع السياحة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها، وحيث أنه جاري دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحي.