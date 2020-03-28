شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء «مستشفى العزل» بالعجمي يحتفلون بتعافي 4 حالات «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أطباء مستشفى العزل بالعجمي في محافظة الإسكندرية، السبت، بخروج ٤ حالات من المستشفى بعد التعافي من فيروس «كورونا» المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى ١١ حالة.

وتداول أطباء وأطقم تمريض المستشفى عدة صور رفعوا فيها «علامة النصر» توضح احتفالهم بخروج الحالات الأربع بعد ظهور نتائج التحاليل، والتأكد من التعافي من الفيروس.

واحتفل أطباء المستشفى بتشغيل أول جلسة على جهاز«tele med» التشخيص عن بُعد، حيث تمت الجلسة بنجاح، وتم التواصل مع الأطباء وتشخيص الأمراض عن بُعد، فيما تم تقيم فريق مستشفى الحجر الصحى بالعجمى بالمركز A على مستوى الجمهورية.

أطباء مستشفى العزل بالعجمى يحتفلون بشفاء ٤ حالات كورونا ومغادرتهم المستشفى

أطباء مستشفى العزل بالعجمى يحتفلون بشفاء ٤ حالات كورونا ومغادرتهم المستشفى