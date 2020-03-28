شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول مصاب بـ«كورونا» في المنيا.. وتعافي أمين شرطة بكفر الشيخ و 4 حالات بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولون بمستشفى قصر الطب بمدينة سمالوط في المنيا، وفاة حسني رضوان، 69 سنة، مدير بنك سابق، ومقيم بمدينة سمالوط، في الساعات الأولي من صباح السبت، عقب مرورية بوعكة صحية، حيث كشفت التحاليل إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال الدكتور سمير رشاد، عضو مجلس النواب عن مركز سمالوط، وأحد المرافقين لأسرة المتوفى إن المستشفى أعلنت في الساعة الثانية صباحًا خبر الوفاة، مؤكدًا أن التقارير أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد- على حد قوله- وطالبت أسرتة بنقله إلى مدافن الأسرة.

وأضاف «رشاد» أن الأسرة ترددت في غُسله لكونه يعتبر من «الشهداء» وأيضًا، خوفًا على المخالطين، فتم الاستعانة بـ«بدلة طبية» لأحد المغسلين لتغسيله وتكفينه داخل غرفة حفظ الموتى بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه سيتم الصلاة على المتوفى من أفراد أسرته، ونقله في سيارة دون مرافقين من المواطنين لدفنه بمقابر الأسرة.

وأخذت مديرية الصحة 24 مسحة طبية من 24 من مخالطى المتوفي، كما قامت بأخذ عينة من أحد المشتبه في إصابتهم بالفيروس بمركز مطاي.

وأعلنت الوحدة المحلية لقريتي القيس وأبوجرج، التابعتين لمركز بني مزار برئاسة عصام محمود، رئيس الوحدة المحلية بالقيس، اتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية الأمن والمحافظة لتطهير وتعقيم جميع المنازل والمناطق المحيطة بها والمشتبه وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بها.

وتتخذ الجهات المختصة إجراءات صحية لأهالي قريتى القيس وأبوجرج ببنى مزار، بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بـ«كورونا»، كانوا عائدين من أداء العمرة، وتم نقلهم للحجر الصحى، وتقرر اتخاذ الإجراءات الصحية، تحسبًا لوجود أية حالات غير مكتشفة.

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وتم فرض طوق أمنى بالقريتين، كإجراء احترازي، خاصة وأن هناك بعض الأهالي كانوا قد عادوا من العمرة قبل فترة وخضعوا للمتابعة الصحية وثبت وجود 8 حالات مصابة بالفيروس في وقت سابق تم عزلهم بمستشفيات خارج المحافظة منهم 4 عادوا لمنازلهم بعد تماثلهم للشفاء.

وفي أسوان، كشفت نتائج تحليل عينات المصابين المتواجدين في العزل الصحي بمستشفي الصداقة التخصصي المخصص للعزل بأسوان عن تحول ١٢ حالة مصابة من ايجابي إلى سلبي بينهم١١ مصريا ووروسي ومن المنتظر خروجهم بعد ان تماثلوا للشفاء.

وفي بنى سويف، قال المحافظ الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، ان اداره الطوارئ بالمديريه جهزت غرف عزل للحالات المشتبه فيها داخل المستشفيات بالمحافظه ومتابعتها مع تجهيز غرف عزل باجهزه تنفس صناعي في حاله احتياج أي حالات مشتبه فيها إلى اجهزه تنفس صناعي بمستشفيات ناصر والواسطي والفشن مشيرا إلى التأكيد على عدم تأثير تقديم الخدمة في المستشفيات في الوقت الحالي داخل غرف الرعايا العاجله.

وفي كفرالشيخ، قالت الدكتوره سوسن سلام، وكيل وزارة الصحه بان عدد حالات الاشتباه بالمحافظه منذ بداية الاصابات بلغت ٤٨حاله وتم احتجازهم بالمستشفيات المختصه وتبين بالفحوصات انها اشتباه وليست ايجابيه وتم السماح لاصحابها بالخروج لمنازلهم ،ولايوجد حاليا سوي ٤حالات اشتباه وتم اخذ العينات من اصحابها وفي انتظار النتيجه.

وأضافت ان المحافظه كان بها حالتين ايجابيتين احداهما لامين شرطة سياحه كان يعمل بتامين السياح بسفاجا واحتجز للعلاج بمستشفي العزل بالاسكندريه وتعافي وعاد لمنزله،والحاله الثانيه لمواطن من احدي قري مركز كفرالشيخ كان قادما من السعوديه وتبين ان حالته ايجابيه ومحتجز حاليا باحدي مستشفيات العزل للعلاج،واضافت ان هناك فرق طبيه وكردونات بحدود المحافظه لفحص المواطنين القادمين للتاكد من خلوهم من الفيروس مشيرة إلى أن لنقاط على الأكمنة الحدودية مع دمياط والدقهليه والبحيره وبلطيم.

وفي الاقصر، أعلن مستشفى العزل بمركز اسنا عن خروج وتعافي 4 حالات من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين إلى 52 حالة.

كان فريق العزل للفوج الثانى بقيادة الدكتور محمود خضري، الذي انضم للعمل بالمستشفى بعد مغادرة الفريق الطبي الاول بعد اداء مهمته على اكمل وجه.

ودشن مستشفى العزل مبادرة «خليك_في_امان_بيتك_احسن_مكان»، ابطالها اطباء وتمريض وفريق الحجر الصحي كله، داعين ومناشدين الجميع بالالتزام بالقرارات والجلوس في البيت موجهين له رسالة خليك على قدر المسؤولية.