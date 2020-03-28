شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعقيم الشوارع والمنشآت في المحافظات.. وتحويل مدارس إلى حجر صحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات، السبت، إجراءات تعقيم الشوارع والمنشآت بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

فى السويس، تم تطهير وتعقيم مبنى رئاسة حى السويس بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، كما تم تطهير عدد من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة عدلى منصور بحى عتاقة بمشاركة مجلس المدينة.

وفى الأقصر، واصلت الحملات الشعبية تطهير وتعقيم المنشآت والمواقع الحيوية بمختلف مناطق المحافظة، والتى قامت بالتعقيم والتطهير بنطاق مدينة إسنا لمواجهة الفيروس، وتم نشر فرق التطهير والتعقيم فى مختلف الأماكن بنطاق المدينة، حيث تم تعقيم عدد من شوارع المدينة، وقامت الحملات بتعقيم شارع السوق السياحية فى مدينة الأقصر ومنطقة محيط معبد الأقصر وحى وسط ومنطقة أحمد النجم ومدخل المعبد وبالتعاون مع مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف.

وفى أسيوط، قال المحافظ اللواء عصام سعد، إنه تم التنسيق مع كل مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء لاستمرار أعمال التطهير والتعقيم بكل المرافق والمنشآت الخدمية، مشيرًا إلى أن قيادات المحافظة تتابع خطة التطهير اليومى والتعقيم وانضباط الأسواق مع إدارات الأحياء والأجهزة المختلفة.

وفى الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة ومحطات السكك الحديدية والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية، وقامت مديرية القوى العاملة بتنفيذ حملة وقائية وأعمال تطهير واسعه لمنطقتى عمل الزقازيق، والعاشر من رمضان وعد من مكاتب العمل، كما قامت مديرية الزراعة بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم مبنى ديوان المديرية ومبانى هيئة الرقابة الادارية ومديريه الكهرباء والمديرية المالية.

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وفى البحيرة، تم تنفيذ حملة تطهير لمدينة دمنهور بمعدات وأطقم الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الطب البيطرى وإدارة البيئة، وتم تطهير منطقة الكورنيش وخلف مجمع الكليات والساحة الداخلية لمستشفى الصدر المخصص لعزل المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، ومدخل المستشفى العام، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بغلق 10 محال لمخالفة قرار الغلق ومصادرة كميات من الكلور والصابون بمصنع غير مرخص وإغلاق مقهى ومصادرة جميع محتوياته من «شيَّش» ومقاعد لعمله بالمخالفة للقرارات.

وفى شمال سيناء، أكد المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، تواصل تطهير وتعقيم مختلف المنشآت والمصالح الحكومية بصفة دورية، وقال عبدالله الحجاوى، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية البيئة، إنه تم توفير جرار وموتور رش من الجمعية لتعقيم وتطهير أحياء العريش.

وفى القليوبية شهد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، أعمال التطهير والتعقيم التى يقوم بها مجلس مدينة بنها بعدد من الشوارع والمبانى الحكومية، ونظم شباب قرية الشموت مركز بنها مبادرة باسم أمان الشموت حيث قام الشباب والأهالى بشراء المواد المطهرة ووضعها داخل أجهزة رش وتم رش جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية الموجودة داخل القرية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، تجهيز 40 مدرسة استعدادا لتحويلها إلى حجر صحى بواقع 3 مدارس فى كل إدارة تعليمية، وقال طه عجلان، وكيل الوزارة بالمحافظة، إنه تم تحديد هذه المدارس من خلال عدة عوامل منها البعد عن الحيز السكانى وجودة التهوية بكل مدرسة وتوافر خدمات مياه الشرب والكهرباء بها بشكل جيد، موضحًا أنه تم دعم المدارس بكل الإمكانيات اللازمة التى تؤهلها لاستقبال الحالات فى أى ظروف طارئة والاستعانة بالأسرة والمراتب المستخدمة فى استراحات المعلمين فى امتحانات الشهادات العامه لفرش هذه المدارس.

وفى المنيا، أكد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم وجود تنسيق كامل مع ديوان عام المحافظة، ومديرية الصحة، لمواجهة أى تطور فى انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المديرية جاهزة لمرحلة الحجر الصحى من خلال جميع مدارسها المنتشرة بالمدن والقرى والنجوع وعددها 1842 مبنى.

وأضاف أن المديرية رحبت بتجربة استغلال عدد من المنشآت التعليمية بمركز المنيا لصرف مستحقات أصحاب المعاشات من خلال التنسيق مع هيئة البريد والصحة والمحافظة.

وفى البحر الآحمر، حدد مسؤولو مديرية التربية والتعليم ١٤ مدرسة مختلفة بمعدل مدرستين بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لتحويلها إلى حجر صحى إذا اقتضى الأمر ذلك للمساهمة وتم إخطار مسؤولى الوزارة ببيانات ومواقع المدارس التى تم اختيارها بالبحر الأحمر وهى المدارس كاملة المرافق والأكبر مساحة.