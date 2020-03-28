شكرا لقرائتكم خبر عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجاوز 615 ألف شخص عالميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) 615 ألف شخص على مستوى العالم، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى بعدد اصابات تجاوز 104 آلاف شخص.
وأوردت وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية، أن عدد الوفيات عالميا بلغ 28 ألف حالة فيما تعافى 135 ألفا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
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