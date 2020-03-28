شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: ضبط قضايا اختلاس وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث شنت مباحث التموين حملات مكبرة على الأسواق، أسفرت جهودها عن ضبط 7828 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 78 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1583 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم بـ "213705 جنيه، فضلاً عن ضبط 17 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 334199 لتر، وضبط 7733 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت "1824,297 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط "388" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "900,081" طن، وضبط 57 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "10,610" طن.

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 71323 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50228303 جنيه.

Advertisements

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 1125 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة بينها 156 قضية ضرائب عامة، وكشف 51 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و37 قضية فى مجال الجمارك، و5 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و316 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 381 حكم قضائى، وضبط 164 ) قضية تحرى مدين ولجان فحص، و7 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- إتجار بالنقد الأجنبى" ، و8 قضايا فى مجالات جرائم "إختلاس مال عام - إحتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع ".. بقيمة بلغت 1710689117 جنيه مصرى.

وأثمرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 695 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد"، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين إرتكبوا واقعتين سرقة.

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط 194 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما نجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط 558 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، وضبط 957 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و205 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، و84 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و113 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين 286 لنش وباخرة سياحية.

ونجحت الجهود في مجال أمن الموانئ في ضبط 12 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و91 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب"، فيما تمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط 1987 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – كشف أثرى – قضايا ومخالفات شركات سياحية".