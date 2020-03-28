شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وضبط كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 498 قضية فى مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر، حيث بلغ حجم المضبوطات فيها 30,589 طن، و418,936 عبوة، و2,247757 قطعة، و16,361 لتر "مستلزمات طبية".

وأثمرت الجهود عن 1140 قضية فى مجال حجب وغش السلع الإستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر ، بلغ حجم المضبوطات فيها 867,357 طن، و1,123,211 عبوة، و98,975 قطعة، و11,394 لتر "سلع مختلفة".

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ونجحت الجهود في ضبط 5294 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 3670 مركزا تعليميا مخالفا، وغلق 9004 محلات مخالفة لقرار الغلق.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي ، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.