شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: ننسق مع الجهات المعنية للسماح للشاحنات والعمال بالتحرك خلال الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة،خلال إجتماع عقده معها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، اليوم السبت ، أنه تم إجراء حصر بالمصانع التي طلبت العمل بنظام الورديات، والتي يُشترط إلتزامها بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومعظم هذه المصانع تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية، فيما تم الترتيب لآلية عمل هذه المصانع بكامل طاقتها.

ونوهت الوزيرة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف السماح لشاحنات نقل المنتجات والمستلزمات وكذا العمال بالتحرك خلال ساعات الحظر، شريطة أن تكون الفواتير الرسمية للشحنات المنقولة برفقة سائق الشاحنة، أو مندوب الشركة المرافق، وفي حال عودة الشاحنات، يكون إذن التسليم هو المستند المطلوب توافره مع الشاحنة.

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