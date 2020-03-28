شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع انتظام تنفيذ المشروعات بالمريوطية والمنصورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية بعدد من قطاعات المحافظة للوقوف على إلتزام المواطنين وأصحاب المحال بالقرارات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومدى تفاعل المواطنين وأصحاب المحال بقرار الحظر والإغلاق.

وخلال الجولة تفقد المحافظ انتظام العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ والتأكد من عدم توقف عجله التنمية.

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية، حيث تم الإنتهاء من أعمال الخرسانة المطبوعة بمسافه 300م بدءًا من منطقة كوبري عز حتى كوبري عفيفي، وجاري البدء في أعمال الأرصفة.

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وتابع ميدانيًا أعمال التطوير، موجهًا الشركة القائمة بمراعاة التنسيق والمظهر الحضاري وتوحيد الارتفاعات وتحقيق عنصر الإستدامة من خلال توفير مناطق تجارية يتم تخصيص إيرادها لأعمال الصيانة الخاصة بالطريق.

ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بسرعة الإنتهاء من أعمال الطلاء الموحد للعقارات على جانبي طريق المنصورية وإزالة العشش والمخالفات أعلى العقارات الواقعة على الطريق، حفاظًا على المظهر الحضاري للطريق.

ووجه راشد رئيس حي الهرم ومدينة أبوالنمرس والشركة المنفذة لأعمال التغطية وهيئة النظافة بالتنسيق، فيما بينهم برفع ناتج الأعمال وتراكمات المخلفات من على جانبى الطريق أولا بأول.

وشملت الجولة تفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبرى للسيارات والمشاه أعلى ترعة المريوطية والمواجه لشارع العروبة ضمن أعمال التطوير الجارية بطريق المريوطية، حيث أشار المحافظ إلى ضرورة مراعاة الحارات المرورية على جانبى الكوبرى والمسافات المخططة لليوتيرن للحفاظ على السيولة المرورية للشارع.