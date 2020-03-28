شكرا لقرائتكم خبر عن «إلزم بيتك وإحنا نجيلك».. مبادرة في البحيرة لرعاية المرضى خلال حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مستشفى الدلنجات المركزي، مبادة للكشف بالمنزل أثناء فترة حظر التجول، بعنوان «إلزم بيتك وإحنا نجيلك»، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بهدف تقليل ذهاب المواطنين إلى المستشفيات.

وشملت الحملة تخصصات الأطفال والأنف والأذن والأسنان والنساء والتوليد والمسالك البولية والباطنة والحميات والعلاج الطبيعى والأشعة والتحاليل والباطنة.

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وقال الدكتور رضا بكر، مدير المستشفى، إنه تم الإعلان عن أرقام تليفونات الأطباء المشاركين في الحملة وتم الإعلان عن قبول متطوعين من الأطباء والممرضين لرعاية المرضى في منازلهم، مشيرًا إلى أن الحملة لا تقتصر على المدينة، وأن أولى الحالات كانت بقرية إبيا الحمرا لرعاية مريض باستسقاء بالبطن.

وأضاف «بكر» أن الحملة تهدف إلى زيارة المريض بالمنزل وخاصة خلال فترات حظر التجوال بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا بمشاركة عدد كبير من اطباء المستشفى المتطوعين بالمبادرة والانتقال بسيارة كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، إلى مكان المريض والكشف وعمل اللازم له.

من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمبادرة، مؤكدًا على الروح الانسانية التي يتحلى الاطباء والتمريض في محافظة البحيرة والدور الكبير الذي يقومون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.