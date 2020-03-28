شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمكافحة انتشار الحشرات والبعوض في مستشفيات البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بحملة وقائية لرش البؤر ومنع انتشار الحشرات بالرش والقضاء على الناموس والبعوض في وحول مستشفيات محافظة البحيرة.

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وقالت الدكتورة هناء عطية، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة، إن قسم مكافحة ناقلات الأمراض تقوم بتنفيذ حملة لرش البعوض والحشرات بمدينة دمنهور في مناطق الموقف ومستشفى الحميات ومنطقه أبوالريش ومنطقة المستشفى العام والصدر من الداخل والخارج، كما قامت برش مناطق شوارع الجمهورية وعبدالسلام الشاذلي والكوبري العلوي والمحافظة والنادي الإجتماعي وأرض ادمون، كما يجرى عمل حملات مشابهة بمركز بدر.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني البحيرة، في إطار الخطة الشاملة الموضوعة لمكافحة انتشار الأمراض في كافة المدن والقرى والوصول إلى جميع أنحاء المحافظة.

وشدد على تكثيف حملات مكافحة الحشرات والبعوض والتي يتم تنفيذها من خلال فرق المكافحة التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة وذلك بالتزامن مع حملات التطهير والتعقيم الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.