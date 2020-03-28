شكرا لقرائتكم خبر عن لبث رسالة محبة وتفاؤل.. «مصر ضد كورونا» تدعو لترديد النشيد الوطني من «البلكونات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت صفحة «مصر ضد كورونا» «Egypt against Corona»،على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جموع الشعب المصري إلى ترديد النشيد الوطني، مساء السبت، الساعة الـ8 مساء، من شرفات المنازل، لبث رسالة محبة وتفاؤل بين المواطنين.

وكتبت الصفحة: (رأي حضراتكم إيه لو رددنا جميعا كأعضاء الصفحة ومتابعينها، النشيد الوطني النهاردة الساعة ٨ من شرفات منازلنا.. بلادي بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد، أنت غايتي والمراد).

وصفحة «مصر ضد كورونا» شبابية تهدف في المقام الأول لنشر الدور التوعوى والبناء لمواقع التواصل الاجتماعي ونقل الاخبار الرسمية الصادرة من الدولة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» أولا بأول، كما شهدت الصفحة تفاعلا كبيرا من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين دعموا الصفحة بعدد من الفيديوهات تدعو المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.