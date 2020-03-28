شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيبت أسرة مكونة من 4 أفراد في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق «الضبعة – وادي النطرون» في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بانقلاب سيارة ملاكي بطريق «الضبعة- وادي النطرون» عند الكيلو 200 اتجاه القاهرة. أسفر الحادث عن إصابة أسرة مكونة من الأم وأبنائها الثلاثة، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الأشعة والتحاليل اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.