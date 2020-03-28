شكرا لقرائتكم خبر عن «أقباط من أجل الوطن» يطالب بإعفاء مستأجري عقارات الأوقاف الإسلامية والمسيحية من الإيجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب كريم كمال، رئيس اتحاد أقباط من أجل الوطن، الحكومة بإعفاء مستأجري الوحدات السكنية التابعة للأوقاف الإسلامية والمسيحية في مصر من الايجارات الخاصة بعام 2020 لدعمهم ضد الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وقال «كمال»، لـ«المصري اليوم»، إنه يجب الاقتداء بالمبادرة التي أطلقها البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، بإعفاء مستأجري العقارات الأرثوذكسية من مسلمين ومسيحيين داخل أسوار البلدة القديمة في القدس من إيجارات عام 2020، وذلك لتعزيز صمودهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا.

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وأضاف: «لابد من العمل لأجل مساندة المجتمع المحلي من النواحي المادية والمعنوية لمواجهة المصاعب المرافقة لوباء الكورونا».

وأشاد رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن بمبادرة البطريرك ثيوفيلوس بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والأردن مطالبًا وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإعفاء جميع المستأجرين للوحدات السكنية والتجارية من مستأجري الوحدات في الأوقاف الإسلامية والمسيحيه في مصر من الايجارات حتى نهاية العام الجارى للتخفيف عن كاهل المواطنين ومشاركة الدولة في تخفيف الأزمة الحالية.

وتابع: «ما فعله بطريرك القدس يؤكد دور المؤسسات الدينية الحقيقي في الأزمات ويجب على المؤسسات الدينية في مصر الامتثال لها، مشيرًا إلى أنهم لن يتأخروا في المساهمة لتخفيف تداعيات الأزمة الحالية، لإن كل الكتب السماوية نصت على ذلك».