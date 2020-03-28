شكرا لقرائتكم خبر عن حافز مادي لعمال النظافة بقسم العزل الطبي فى الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صرف حافز مادي للعاملين بقسم العزل الطبى من عمال النظافة تقديرا لجهدهم وإخلاصهم في العمل.

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بفريق المنظومة الصحية بالمحافظة من مديري الوحدات الصحية والأطباء ورؤساء التمريض وذلك بمقر مستشفي الخارجة العام، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك للوقوف على سير العمل ومدى الجاهزية لمكافحة الأمراض والأوبئة واستقبال أي حالات طارئة خاصة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووجه الزملوط باستمرار التنسيق بين المحافظة وقطاع الصحة لتوفير كافة الاحتجاجات والمستلزمات بأنواعها، حيث وجه بتخصيص سيارة لنقل العاملين بالنوبتجيات بقطاع الصحة خلال فترة الحظر.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف وذلك لانتظار الحالات التي يجري لها الفحوصات والتحاليل لإعادتها لمقر إقامتها في حال ثبوت سلبية التحاليل.

وفي ختام اللقاء قدم المحافظ، الشكر لجميع العاملين بقطاع الصحة، وذلك لقيامهم بأعمالهم دون تقصير وتحملهم المسؤولية في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.