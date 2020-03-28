شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية: تطهير وتعقيم الشاحنات لمنع انتشار «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن جميع الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات العاملة لتسهيل حركة الصادرات والواردات ومرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة، مشددًا على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا دون إبطاء.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، السبت، بميناء الإسكندرية، لمتابعة انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع والإجراءات التي جرى اتخاذها لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

وأكد وزير النقل أن هناك طلب متزايد على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوربية، موضحًا أن شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات تقوم بدور هام في هذا المجال.

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وأوضح وزير النقل أن يجري تطبيق الإجراءات التدابير والاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكى على أرصفة الموانئ إلا بعد إنهاء كافة الفحوصات والكشف الطبي على أطقم السفن والتأكد من خلوهم من أي إصابات.

وأشار «الوزير» إلى أنه يجري تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر والتزام العاملين بالموانئ بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد الوزير على ضرورة التزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات والالتزام بتعقيم الشاحنات وكابينة السائق وعجلة القيادة وأبواب ومقابض الشاحنة بالكحول المطهر.

وتفقد الوزير أرصفة 25، 26، 35 ،36 بميناء الإسكندرية للتأكد من تطهير وتعقيم شحنات الصادر والوارد من البضائع، حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 80 سفينة وتواجد على الأرصفة 40 سفينة، منهم 7سفن حاويات و6سفن مواد بترولية و23 سفينة بضائع عامة.

وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية

وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية

وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية

وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية

وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية

وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية