شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تطالب بفحص أعضاء الفرق المخالطة لمرضى «كورونا» دون انتظار ظهور أعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعمل فحص لأعضاء الفريق الطبي المخالط لحالات إيجابية دون انتظار ظهور أعراض، وجاء ذلك في مخاطبة لها اليوم، بهدف حماية الفريق الطبى، حائط الصد الاول في مواجهة وباء كورونا.

وقال بيان صحفي للنقابة إنه بالإشارة لبروتوكول فرز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، واقتصار أخذ مسحات للتأكد من إيجابيتها للفيروس من عدمه على من تظهر عليهم أعراض مرضية فعلية، ونظرًا لظهور بعض الحالات الإيجابية لفيروس الكورونا ببعض المستشفيات.

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وأضاف: «وحيث أن الفريق الطبي معرض بنسبة أكبر للعدوی ويوجد نقص فعلي في أعضاء الفريق الطبي الذي يتعامل مع هذه الحالات، وأهمية الحفاظ عليهم للاستمرار في مواجهة الوباء الذي تتعرض له البلاد».

وتابع: «ترى نقابة الأطباء ضرورة عمل بروتوكول ترصد خاص للتعامل مع أعضاء الفريق الطبي، الذين يتبين مخالطتهم لمرضي ثبت إيجابية تحاليلهم لفيروس كورونا، بحيث لا يتم إنتظار ظهور أعراض عليهم حتى يتم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة».

واختتم: «لذلك نقترح على سيادتكم وضع بروتوكول لذلك من اللجان العلمية المختصة، بحيث يتم عمل الفحوص وأخذ المسحات من أفراد الفريق الطبي الذين خالطوا حالات إيجابية دون انتظار ظهور الأعراض المرضية، وذلك حتى يتم الحفاظ على الفريق الطبي الذي يحتاجه الوطن بشدة في مكافحة الوباء».