شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: صرف مكافآت تصل لـ1200 جنيه للأطقم الطبية والتمريض قبل شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه اعتمد مكافآت تتراوح من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتُصرف قبل شهر رمضان، نظير الجهود غير العادية للموظفين بالجامعة وكلياتها، والدور البطولي للأطقم الطبية والتمريض بمستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الطلبة والمعهد القومي للأورام، وكل الإدارات المستثناة من قرارات الإجازة في الفترة الماضية، وذلك حسب طبيعة عمل وجهود كل منهم.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه لا يزال يوجد المزيد لكل كتيبة من كتائب الجامعة والمستشفيات، موضحًا أن معدن المصريين يظهر في الأزمات.

كان الدكتور محمد الخشت، قد اتخذ حزمة من القرارات التي من شأنها دعم الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والحفاظ عليهم في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية غير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن أنه تم الانتهاء مبكرًا من إعداد مرتبات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن شهر أبريل، تحسبًا لأي ظروف قد تطرأ، كما أصدر قرارًا بتكرار كتابة العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات ومن لديهم أمراض مزمنة، وصرفه لمدة شهرين دفعة واحدة، اعتبارًا من أول أبريل ولمرة واحدة فقط شاملة للشهرين القادمين، للتيسير على العاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن وممن لديهم أمراض مزمنة، وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل الخطة الاحترازية للدولة من وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان الخشت، صدق الأسبوع الماضي على صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع الموظفين والأمن الإداري وأطقم التمريض والنواب والخدمات المعاونة بمستشفيات قصر العيني، تقديرًا لجهودهم غير العادية وتفانيهم في العمل في ظل الظروف الاستثنائية والكارثية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى صرف مكافآت للموظفين ممن احتاجت إليهم قوة العمل خلال فترة سوء الأحوال الجوية الأخيرة. ووعد رئيس الجامعة بمزيد من الامتيازات تصدر تباعًا حسب جهود كل فرد وفئة.