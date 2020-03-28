شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: تحمل نفقات تذاكر عودة 12 طالبًا مبعوثًا من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير على تحمل نفقات تذاكر عودة المبعوثين من الصين جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وأكد السعيد، في تصريحات صحفية، السبت، على أن ما تقوم به الجامعة من دعم طلابها المبعوثين العائدين من مدينة ووهان الصينية جاء حذوا لمبادرة الدولة في إجلاء المصريين من الصين ومن منطلق دورها الوطنى ومسئوليتها المجتمعية تجاه أعضاء المهمات العلمية القادمين من الصين.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات والبحوث، إن الجامعة حريصة على مصلحة جميع أبنائها المبعوثين في الخارج وإشراكهم في اتخاذ أي قرارات خاصة بهم وبمستقبلهم.

وتابع أن الجامعة قررت تحمل نفقات تذاكر عودة 12 مبعوثًا من كليات الجامعة كانوا متواجدين في عدد من الجامعات الصينية المختلفة وذلك للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه لشباب أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى بعض المنح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه.