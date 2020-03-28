شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الإسكندرية» تنفذ قرار غلق الشواطئ.. وعقوبات رادعة للمخالفين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، قرار غلق جميع شواطئ المدينة أمام الجمهور وحظر صيد الأفراد.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تم اليوم تشكيل مجموعات للمرور على جميع مستأجري الشواطئ والتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بقرار الغلق حرصًا على مصلحة الجميع، مشددًا بتوقيع عقوبات رادعة للمخالفين.

Advertisements

وأضاف «رشاد» أنه تلاحظ أثناء المرور وجود بعض المواطنين على سور الكورنيش، وتم الاستعانة بالأقوال الأمنية لتفريقهم، وتوجيه النصح والإرشاد لهم بعدم التجمع حرصًا على سلامتهم وبالفعل استجابوا وانصرفوا في سلام.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارًا، أمس الجمعة، بإغلاق جميع شواطئ المحافظة، أمام الجمهور اعتبار من اليوم السبت، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب قيام بعض المواطنين، بينهم أسر وعائلات كاملة، باستغلال الإجازة والغلق الكلي للمراكز التجارية والترفيهية، أمس الجمعة، في الخروج إلى الشواطئ للتنزه.

ويبلغ عدد شواطئ الإسكندرية 61 شاطئًا، تمتد من أبوقير شرقا وحتى أبوتلات غربًا، وتتنوع بين «مجاني، والخدمة لمن يطلبها، ومميز، وسياحي».



تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا

تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا

تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا

تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا

تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا

تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا

تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا

تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا

تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا

تنفذ قرار غلق شواطيء الإسكندرية خوفًا من انتشار فيروس كورونا