شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: العيادات الخاصة تعمل الجمعة والسبت مع الالتزام بحظر التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت النقابة العامة للأطباء، إن الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العلاجية، بوزارة الصحة، أصدر توضيح، اليوم، بأنه مسموح للعيادات الخاصة بالعمل خلال يومى الجمعة والسبت، مع التقيد بمواعيد حظر التجوال من السابعة مساء، وحتى 6 صباحا.

وأضافت النقابة، فى بيان، اليوم السبت، أن التوضيح تضمن: إلحاقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020 الصادر من الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية و التراخيص بشأن تشغيل المنشآت الطبية الخاصة، فأنه يسمح بتشغيل كافة المنشأت الطبية الخاصة مع الالتزام بمواعيد حظر التجول طوال أيام الأسبوع، ويستثنى من التقيد بمواعيد الخطر المستشفيات بجميع تخصصاتها ومراكز الغسيل الكلوي و الحضانات و المراكز المتخصصة في حالات الطوارئ و الولادة.

وأكدت النقابة ، على ضرورة التزام كافة المنشأت الطبية الخاصة، بتطبيق كافة معايير مكافحة العدوى، والوسائل الوقائية ومنع التجمعات ، وخاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعمل فحص لأعضاء الفريق الطبى المخالط لحالات إيجابية لفيروس كورونا دون انتظار ظهور الأعراض، وذلك لحماية الفريق الطبى، باعتباره حائط الصد الأول فى مواجهة الوباء .

Advertisements

وأوضحت النقابة،: أن الخطاب تضمن: بالإشارة لبروتوكول فرز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإقتصار أخذ مسحات للتأكد من إيجابيتها للفيروس من عدمة على من تظهر عليهم أعراض مرضية فعلية، ونظرا لظهور بعض الحالات الإيجابية لفيروس الكورونا ببعض المستشفيات، وحيث أن الفريق الطبي معرض بنسبة أكبر للعدوی ويوجد نقص فعلي في أعضاء الفريق الطبي الذي يتعامل مع هذه الحالات، وأهمية الحفاظ عليهم للاستمرار في مواجهة الوباء الذي تتعرض له البلاد.

وكانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية، بالنقابة العامة للأطباء، عن تخصيصها لرقم واتساب 01008447501، لتلقى بلاغات أعضائها، حال إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتقديم كافة المساعدات للأطباء، على مستوى الجمهورية،