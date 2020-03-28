شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 19 طن أرز مجهول المصدر وتحرير 54 محضرا تموينيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ على توافر الخبز والسلع الغذائية وأسطوانات البوتاجاز بكافة أحياء العاصمة مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا .

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الازمة فى التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

وفى هذا السياق تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط 19 ألف كجم أرز مجهول المصدر خلال حملة قامت بها اليوم وأسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة لمحلات للبيع بأزيد من السعر المحدد وعدم وجود شهادة صحية أو وجود بيانات سهلة المحو على العبوات ، كما تم تحرير 42 محضر مخالفة لعدة مخابز لبيع خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات .

Advertisements

وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .