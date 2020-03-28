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صور وفيديو لحريق مصنع الملح والصودا فى محرم بك بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق هائل، ظهر اليوم السبت، فى مصنع الملح والصودا بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، وتحاول قوات الحماية المدنية والإطفاء السيطرة على الحريق التى ارتفعت فيه ألسنة اللهب وخلّف سحابة سوداء غطت سماء العاصمة الثانية.

وتناقل رواد مواقع التواصل، صورا وفيديو من الحريق، ومحاولات سيارات الإطفاء السيطرة على النيران.

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من ناحية أخرى، نجحت أجهزة الأمن في ضبط قرابة 800 ألف من عبوة كمامات ومستلزمات طبية داخل مخزن أدوية بالإسكندرية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس ""، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الرمل) بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "قفازات طبية – مطهرات – سرنجات "حقن" – كمامات – أربطة) بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع وضبط (790284 عبوة مستلزمات الطبية "كمامات – مطهرات – قفازات – سرنجات – أجهزة محلول – كانيولا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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