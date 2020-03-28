شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة": لن نوقف طباعة الصحف القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماع له ظهر اليوم السبت، بعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية لبحث موقف أرصدة الصحف فى الفترة القادمة. وقال كرم جبر فى تصريح ل"الخليج 365"، إن الاجتماع محدود يضم 5 رؤساء مجالس إدارة لبحث موقف أرصدة الصحف فى الفترة القادمة، متابعا: "لن نوقف طباعة الصحف القومية والإصدارات الصادرة عنها، الموقف بالنسبة للأوراق والأحبار و قطع الغيار مطمئن على الأقل لمدة 6 شهور".

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من قبل بعدم السماح بدخول أي من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال"، إلا بعد توقيع الكشف الطبي بأجهزة قياس الحرارة، وتوفير مستحضرات التطهير والتعقيم قبل دخول أماكن العمل. وطالبت الهيئة فى بيان لها من رؤساء مجالس الإدارة بتقليل أماكن دخول وخروج العاملين إلى أقل عدد ممكن وإغلاق ما يمكن غلقه، لإحكام السيطرة عليه وتطبيق الإجراءات الصحية، مؤكدة على ضرورة الكشف اليومي على العاملين الذين تضطرهم الظروف إلى التواجد في أماكن العمل، والتدرج في الإجراءات إلى حد المنع الكامل إذا اقتضت الظروف، والإخطار الفوري عن أي حالات يشتبه فيها. وأكدت الهيئة ، أن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات في حالة تواصل مستمر، وسوف تعقد اجتماعاً محدوداً السبت القادم لدراسة موقف مختلف الإصدارات والإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها، مشيرة إلى أنه يتم إعداد سيناريوهات لمختلف الاحتمالات من السيء إلى الأسوأ بالاشتراك مع رؤساء المؤسسات، في ضوء القرارات التي تتخذها الدولة، وهدفها الرئيسي هو الحفاظ على العاملين وسلامتهم.