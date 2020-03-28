الاتصالات توفر خدمات اتصالات وإنترنت مجانى للعاملين بالقطاع الطبى لجهودهم فى مكافحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالاتفاق مع شركات المحمول الأربعة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، إتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا بالمجان لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحى لمصابى فيروس "كورونا" المستجد على مستوى الجمهورية. Advertisements يأتى هذا القرار تقديرا لدور الأطباء والعاملين فى القطاع الطبى والذين يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسخير الإمكانيات اللازمة لدعمهم خلال فترة تأدية عملهم وتوفير خدمات اتصالات متميزة لهم.

كما تأتى هذه الخدمة تقديرا للمجهود العظيم الذى يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين فى القطاع الطبى من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابى فيورس "كورونا" المستجد، والسعى نحو الحد من انتشاره، والعمل على حماية صحة وسلامة المواطنين، واستكمالا لعدد من المبادرات التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود الدولة فى مواجهة فيروس "كورونا".

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