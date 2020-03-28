شكرا لقرائتكم خبر عن "هلال شعبان" يقترن برمز الحب الليلة ليزين سماء مصر ويُرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بعد غروب شمس اليوم السبت 28 وقوع هلال قمر شهر شعبان في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بالأفق الغربى في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بسماء مصر الوطن العربى وهي فرصة مثالية للتصوير.

وعند استخدام المنظار الثنائى العينية يمكن القيام مسح للخط المتقوس الذى يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب الزهرة سييدو للعين المجردة كقطعة الماس تتلألأ في جوف السماء، وفي الوقت الحالي قرصه مضاء بنسبة 49 % بنور الشمس ولكن نظراً لحركة الكوكب في مدارة الأصغر وبشكل أسرع حول الشمس فخلال الفترة المقبلة سوف يكبر حجمه الظاهري نظرا لاقترابة من الأرض ولكن سوف تتناقص اضاءه قرصه حتى يصبح في النهاية مثل الهلال في شهر مايو المقبل عند مراقبته من خلال التلسكوب فقط.

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من المعروف أن كوكب الزهرة يعرف غالباً بنجم المساء عند رؤيتها عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي، وقد أعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الإثنين واحد ، ويحتمل أن الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعه وحركته السريعة نسبياً.