برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي مكَّن مؤسسات الدولة من الصمود في وجه أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر به منذ أربعة أعوام ما استطعنا أن نواجه أزمة كورونا وتداعياتها، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر تحسن كثيرا ومعدلات النمو الاقتصادي أصبحت أفضل، حيث مكن مصر من تحمل تبعات فيروس كورنا من انخفاض معدل النمو العالمي، وتراجع معدلات الإنتاج وانخفاض قيمة العملة، وانخفاض معدل الصادرات والورادات، بوجود احتياطي مالي قوي، بالإضافة إلى عدم وجود أعباء الدعم.

وبحسب بيان، أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجعل الاقتصاد قوي في مواجهة الأزمات، وبذلك فإن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى لن تكون بنفس حدة العديد من الاقتصاديات التي تعاني من تعثرات وأزمات اقتصادية من قبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة رسالة طمأنة للمواطنين وتحديدًا الفئات محدودة الدخل، فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.