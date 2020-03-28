وزير النقل: انتظام حركة الصادرات والواردات بميناء الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إن الفريق كامل الوزير وزير النقل، تابع انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع، والإجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.

وتفقد وزير النقل، أرصفة 25 ، 26 ، 35 ،36 للتأكد من تطهير وتعقيم شحنات الصادر والوارد من البضائع حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 80 سفينة وتواجد على الأرصفة 40 سفينة منهم 7سفن حاويات و6 سفن مواد بترولية و23 سفينة بضائع عامة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تفريغ 4 سفن بمنطقة المخطاف الداخلي وكانت أهم الصادرات (البطاطس والبصل) وكانت أهم الواردات (القمح والذرة والسيارات والمواد البترولية وعجينة الورق)، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وشدد الوزير على ضرورة التزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات والالتزام بتعقيم الشاحنات وكابينة السائق وعجلة القيادة وابواب ومقابض الشاحنة بالكحول المطهر، مشدد على عدم تخزين السلع داخل الميناء، والعمل على تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالميناء.

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كما تفقد وزير النقل، أعمال الصيانة بالأرصفة والساحات والمباني، ووجه بسرعة إنجاز هذه الأعمال في المدة المحددة لها.

واكد الوزير في تصريحات صحفية، أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، موضحا أن الوزارة تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم.

وأوضح وزير النقل، أن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوربية، حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال مشيرا إلى استمرار تطبيق الإجراءات التدابير والاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكي على أرصفة الموانئ إلا بعد إنهاء كافة الفحوصات والكشف الطبي على اطقم السفن بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة والتأكد من خلوهم من أي اصابات وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر والتزام العاملين بالموانى والمترددين على موانئ الهيئة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.