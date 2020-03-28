المنشآت السياحية تعلن أخر موعد لتلقي بيانات وأجور العاملين بالقطاع تمهيدا لصرف مرتباتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، مد فترة تلقي بيانات العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة وحجم مرتباتهم على نموذج اكسيل شيت

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إلى يوم الإثنين المقبل، كموعد نهائي بدلاً من الخميس الماضي، وذلك من خلال استيفاء المنشآت للنموذج المعد لهذا الغرض على الرابط التالي:

https://forms.gle/mxVRLyxTphpxHrxv6

وقال عادل المصري رئيس الغرفة، إن غرفة العمليات بالغرفة تلقت نداءات من أعضاء الجمعية العمومية بضرورة مد فترة تلقى البيانات حتى يتسنى لكل منشآة تقديم البيانات الصحيحة وفقاً لاستمارات التأمينات.

وأوضح المصري في بيان اليوم، أنه في ظل اقتصار عمل مكاتب التأمينات على وقت محدد، وكذلك انخفاض عدد العاملين بهذه المكاتب نتيجة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين بالهيئات والمصالح والإدارت الحكومية، وهو ما استدعى موافقة مجلس الإدارة على طلب الأعضاء بالجمعية العمومية حتى يتمكنوا من استلام هذه البيانات بصورة رسمية ومعتمدة.

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وأشار إلى إنه في إطار التسهيلات ومنعاً للتزاحم ووفقاً للقرارات التنظيمية الصادرة بمنع التجمعات، قررت الغرفة استيفاء المنشآة للنموذج الذي تم إعداده لهذا الغرض تسهيلاً على المنشآت، ومنع توافد مندوبيها إلى مقر الغرفة لتسليم هذه المستندات.

وأوضح المصري ،أن الغرفة تجمع وتحصر هذه البينات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بقطاع السياحة.

وأشار إلى إنه قد تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع روؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، للتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها، وحيث أنه جار دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحي.