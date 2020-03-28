الصحة تسمح للعيادات الخاصة بالعمل طوال الأسبوع حتى موعد الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، السماح للعيادات الخاصة بالعمل طوال الأسبوع، مع التقيد بمواعيد حظر التجوال بداية من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

جاء ذلك في خطاب أصدره الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، وأرسله إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية.

وقال غنيمة في الخطاب: "إلحاقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020 الصادر من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بشأن تشغيل المنشآت الطبية الخاصة.. يسمح بتشغيل كافة المنشآت الطبية الخاصة مع الالتزام بمواعيد حظر التجول طوال أيام الأسبوع، ويستثنى من التقيد بمواعيد الخطر المستشفيات بجميع تخصصاتها ومراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الطوارئ والولادة".