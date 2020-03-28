الداخلية: ضبط 867 طن سلع بمخازن المحتكرين و9000 محل مخالف لقرار الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

نظمت أجهزة وزارة الداخلية ، حملات مكبرة لملاحقة وتعقب الخارجين عن القانون فى أطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعيات استغلال التجار لخلق ازمة وحجب السلع الغذائية عن الأسواق بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود على مدار أسبوع ، عن ضبط 498 قضية فى مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها 30,589 طن،(418,936) عبوة، (2,247757) قطعة،(16,361) لتر "مستلزمات طبية".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الحملة من ضبط 1140 قضية فى مجال حجب وغش السلع الإستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها 867,357 طن، (1,123,211) عبوة، (98,975) قطعة، (11,394) لتر "سلع مختلفة"، و5294 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 3670 مركز تعليمى مخالف، و9004 محل مخالف لقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة المختصة.