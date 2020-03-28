محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:
نظمت أجهزة وزارة الداخلية ، حملات مكبرة لملاحقة وتعقب الخارجين عن القانون فى أطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعيات استغلال التجار لخلق ازمة وحجب السلع الغذائية عن الأسواق بمختلف المحافظات.
وأسفرت الجهود على مدار أسبوع ، عن ضبط 498 قضية فى مجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها 30,589 طن،(418,936) عبوة، (2,247757) قطعة،(16,361) لتر "مستلزمات طبية".
كما تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الحملة من ضبط 1140 قضية فى مجال حجب وغش السلع الإستراتيجية والبيع بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها 867,357 طن، (1,123,211) عبوة، (98,975) قطعة، (11,394) لتر "سلع مختلفة"، و5294 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 3670 مركز تعليمى مخالف، و9004 محل مخالف لقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها إلى النيابة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط 867 طن سلع بمخازن المحتكرين و9000 محل مخالف لقرار الغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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