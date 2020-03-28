ذبحها أثناء نومها.. اعترافات التاجر المتهم بقتل زوجته في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب--محمود السعيد:

أدلى التاجر المتهم بقتل زوجته أثناء نومها بمنشأة ناصر باعترافات تفصيلية لجريمته أما نيابة جنوب القاهرة.

وقال المتهم في التحقيقات إنه يعمل في تجارة الملابس وقبل عدة أشهر عانى من ركود السوق، فاهمته أزمة مالية، دفعته لبيع شقة سكنية ملكه في حي الموسكي، واستئجار أخرى في منشأة ناصر.

وأضاف المتهم في التحقيقات أن زوجته لم تكترث لأزمته المالية بكثرة طلباتها، متابعا "الحناقات كترت بينا بسبب الفلوس فقررت اقتلها".

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وصباح يوم الحادث، نشبت مشاجرة بين الزوجين بسبب "مصروف البيت" فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها أثناء نومها، وفق التحقيقات.

وأوضح المتهم أنه استغل نوم أطفاله وزوجته، فاستل سكينا من المطبخ، وعاجلها بطعنة في الرقبة وتبعها بطعنات أخرى في أماكن متفرقة من جسدها حتى تأكد من مفارقتها الحياة.

وسلم المتهم نفسه لقسم شرطة منشأة ناصر معترفا لجريمته بعدما سلم أطفاله إلى شقيقه للاعتناء بهم.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وصرحت بتشريح ودفن الضحية.