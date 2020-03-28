مصدر أمنى ينفي وجود إضراب بالسجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: نفى مصدر أمنى، صحة إدعاءات بعض الجماعات والمنظمات المشبوهة بوجود إضرابات بالسجون المصرية. كانت المتابعة الأمنية رصدت تداول شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي وجماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات المشبوهة بوجود ادعاءات بشأن وجود اضراب داخل السجون ، وبالفحص تبين عدم صحة الادعاء.

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