سقوط صاحب ثلاجة بداخلها 3 أطنان كبدة وسجق فاسدة في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب ثلاجة بداخلها 3 أطنان كبدة وسجق فاسدة في منطقة باب الشعرية، وتحرر محضر بالواقعة. ونجحت حملة تموينية في ضبط المدير المسئول عن الثلاجة التي يستخدمها لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة، لحيازته كمية قدرها (3,650 طن ) "كبده، سجق". وتبين أن السلع كانت معبأة داخل عبوات بدون بيانات؛ تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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