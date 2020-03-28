لخلافات الجيرة.. مشاجرة في سوهاج تنتهي بقتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف الأجهزة الأمنية بسوهاج، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وضبط مرتكبي الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على النفس.

تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية القرعان دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عامل توفي بطلق ناري في البطن، و3 آخرين أحدهما مصاب برش خرطوش وآخر مصاب بكسر باليد.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط الطرف الثاني، وبحوزتهم (بندقية خرطوش عيار 12 وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار ، فرد محلي الصنع ) وبسؤال والد المتوفـى ( عامل – مقيم بذات الناحية ) اتهم الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري تجاه نجله مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

وقال والد الضحية إن هناك خلافات جيرة مع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتهم المصابين الطرف الأول بإحداث إصابتهما لذات السبب.

أشارت تحريات مباحث المركز إلى عدم صحة ما قرره الثاني وأن محدث إصابته والده المذكور عقب علمه بوفاة الطرف الأول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.