شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاشتباه في 8 حالات «كورونا» لعائدين من العمرة.. إجراءات صحية في قريتين بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لقريتي القيس وأبوجرج، التابعتين لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، برئاسة عصام محمود، رئيس الوحدة المحلية بالقيس، إنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل مديرية صحة المنيا بالتعاون مع مديرية أمن المنيا، والمحافظة برعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتطهير وتعقيم جميع المنازل والمناطق المحيطة بها والمشتبه وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بها.

وتتخذ الجهات المختصة إجراءات صحية لأهالي قريتى القيس وأبوجرج ببنى مزار، بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وتم نقلهم للحجر الصحى، وتقرر اتخاذ الإجراءات الصحية تحسبا لوجود أي حالات غير مكتشفة.

وأكد مواطنون بقريتي القيس وأبوجرج التابعتين لمركز بنى مزار، أن الأجهزة الأمنية فرضت كردونا بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر طبية عدم ظهور أي حالات إصابة جديدة بالفيروس داخل المحافظة.

تطهير وتعقيم لقريتي القيس و أبوجرج بالمنيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم لقريتي القيس و أبوجرج بالمنيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم لقريتي القيس و أبوجرج بالمنيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم لقريتي القيس و أبوجرج بالمنيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم لقريتي القيس و أبوجرج بالمنيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تطهير وتعقيم لقريتي القيس و أبوجرج بالمنيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا