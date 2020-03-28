شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كامل للمحال التجارية في الدقهلية.. وضبط 50 مخترق للحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزمت جميع المحال التجارية والجهات الخدمية في محافظة الدقهلية، السبت، بقرار الإغلاق الكلي، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد – 19»، كورونا المستجد، بينما استمرت حركة المواطنين لكنها أقل بكثير من المعدلات العادية.

وتمكنت قوات الأمن بالدقهلية من ضبط 50 شخصًا اخترقوا حظر التجوال ليلًا بجميع مراكز المحافظة، وتم تحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة.

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وعلى الصعيد نفسه، تفقد هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، عدد من شوارع مدينة المنصورة، للكشف عن مدى إلتزام اصحاب المحلات التي شملها قرار رئيس رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الغلق الكامل.

وأكد نائب المحافظ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

وأضاف «الشيخ» أن مواطني الدقهلية يتميزون بالوعي الكامل في مواجهة الأزمة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركات فعالة من المجتمع المدني.