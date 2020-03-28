شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل طائرة إغاثة مصرية قادمة من الكويت وأخرى من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل طائرة إجلاء المصريين العالقين بدولة الكويت، قادمة من دولة الكويت، السبت، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية بالكويت، والجهات المعنية بدولة الكويت.

وأكدت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي لـ«المصري اليوم»، أن الرحلة وصل على متنها نحو 300 عالق مصري، على متن رحلة الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» رقم 611، من طراز بوينج 777.

وأضافت المصادر أن مطار القاهرة استقبل رحلة أخرى قادمة من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لإعادة مصريين عالقين هناك.

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وأفادت المصادر أنه فور وصول الطائرة مطار القاهرة، وقع أطباء الحجر الصحي بالمطار الكشف الطبي على الركاب، لقياس درجة حرارتهم، وأخذ عينة دم لتحليلها، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم متابعتهم لمدة 14 يومًا، ومراجعتهم حال إصابة أحدهم.

وقام مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بقيادة الدكتور حازم حسين، بنصحهم بعزل أنفسهم بالمنزل خلال هذه المدة، للتأكد من خلوهم من أي إصابه، حرصا على أسرهم ولسلامتهم الشخصية.

وأوضحت المصادر، أن الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»، ستسير 4 رحلات لعودة المصريين الراغبين في العودة من الكويت، بواقع رحلة واحدة يوميًا على أن تنتهي يوم 30 مارس الجاري.

كان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى توجه إلى العاصمة البريطانية لندن على متن إحدى رحلات الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران لإعادة مصريين عالقين من، وكانت بعض السفارات وجهت الشكر لمصر لما بذلته من جهود لتسيير رحلات لإعادة عالقين إلى بلادهم.