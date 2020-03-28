شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تواصل حملات التعقيم والتطهير تحسبًا لتفشي وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع كافة مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء لاستمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة المرافق والمنشآت الخدمية وفقا للخطة الموضوعة طبقًا للجدول الزمني في مختلف المناطق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن قيادات المحافظة تتابع خطة التطهير اليومي والتعقيم وانضباط الأسواق مع إدارات الأحياء والأجهزة المختلفة حيث يتابع المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، تنفيذ الخطة بحي شرق وغرب مدينة أسيوط بالإضافة إلى مركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام مراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد مراكز الشمال.

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واوضح المحافظ أن أعمال التطهير ومتابعة تنفيذ قرار غلق المحال تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر انتقال المواطنين وفقا للتوقيتات المحددة وغلق كافة الاسواق فضلا عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة واستمرار حملات التطهير والتعقيم دون توقف بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات الزراعة والطب البيطرى واستغلال الامكانات المتاحة بكل قطاع حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق المحافظة من منشآت خدمية وحيوية ومدارس ومعاهد أزهرية ودور عبادة ومحطات السكك الحديدية والمديريات ومواقف السيارات وكافة المرافق في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كان محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وأهاب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.