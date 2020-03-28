شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع التجمعات.. «شعراوي» يكلف المحافظين بغلق الشواطئ ضمن إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك إعتبارًا من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك في إطار متابعة الوزارة للقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخدتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية، السبت، إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ في العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات.

في السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديري الأمن للسماح لمتعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة في ظل الاجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي ستستمر لمدة أسبوعين حفاظًا على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.