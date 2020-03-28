شكرا لقرائتكم خبر عن غلق شواطئ مصيف بلطيم تحسبًا لتفشي «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جرى إغلاق جميع شواطئ المصيف من خلال حملة برئاسته والعميد هشام مطر، مأمور مركز شرطة البرلس بوجود قوة من رجال الشرطة.

وأوضح بيان، السبت، أن ذلك يأتي حرصًا على رواد المصيف وعدم نقل فيروس كورونا إليهم، كما أنه تم تعقيم وتطهير جميع الابنيه وتزويد المتواجدين بالمطهرات والكمامات، وقمنا بحملة لتنظيف المصيف وجميع شواطئه استعدادًا لاستقبال المصطافين بعد المرور بسلام من أزمة كورونا.

غلق شواطيء مصيف بلطيم خوفًا من انتشار فيروس كورونا

غلق شواطيء مصيف بلطيم خوفًا من انتشار فيروس كورونا

غلق شواطيء مصيف بلطيم خوفًا من انتشار فيروس كورونا

غلق شواطيء مصيف بلطيم خوفًا من انتشار فيروس كورونا

غلق شواطيء مصيف بلطيم خوفًا من انتشار فيروس كورونا