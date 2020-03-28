شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 محال موبايلات مخالفة لقرار الحظر.. وإزالة سور مبنى مخالف بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء سامي علام، رئيس مجلس ومدينة بلبيس، حملة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية في الخامسة مساءً خلال فترة حظر حركة المواطنين، رافقه خلال الحملة نائبه المهندس عصام عبداللطيف، والمحاسب وليد سلامة، سكرتير عام المجلس، ومسؤولي أقسام الإزالات والإشغالات.

أسفرت الحملة عن غلق 3 محال موبايلات بالمدينة، وقرية تل روزن التابعة للوحدة المحلية بغيته، وإزالة سور مبنى مخالف على طريق أبوسمران الكلية، ومصادر بعض معدات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتشميع المحال المخالفة، ونبه رئيس المدينة على أحد المخابز برفع الإشغالات الخاصة بمخبزه من الطريق العام.

وقام رئيس المدينة بالإشراف على حملات الرش والتعقيم بمختلف القرى والوحدات المحلية التابعة للمركز، حيث تم رش وتعقيم شوارع المدينة بمطهرات ومعقمات مستخدمين عربات الرش لتغطية أكبر المساحات.

غلق محل موبايلات في الشرقية

إزالة سور بالشرقية