شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى يمهل شركات الاستثمار السياحى بجنوب سيناء عاما لاستكمال مشروعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى فى ظل الازمة التى تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحى فى جنوب سيناء لإستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام حتى 31 مارس 2021، حيث قال الدكتور العنانى فى خطاب لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بأن مجلس الوزراء وافق على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحى والتى كانت ستنتهى نهاية 2020، لمدة عام إضافى بسبب الظروف الحالية.

ويواجه قطاع السياحة أزمات متعدده منذ توقف النشاط، إلا أن الحكومة تولى دعما كبيرا لدعم قطاع السياحة وحمايته من الانهيار، وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمساندة قطاع السياحة في مصر وتلافي الاثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا يعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية وأهميتها وما تحققه من دخل قومي وتوفير فرص عمل.

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وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية اليوم أن قرار إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع السياحي، من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وكذلك تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، سيكون عامل مهم في أعادة تطوير وتأهيل الفنادق وأسطول النقل السياحي دون تكبد أعباء إضافية للعاملين بالسياحة.

وأشار الى أن خطة الحكومة والبنك المركزي بشكل عام سيكون له عظيم الاثر في عودة السياحة بقوة أكثر مما كانت فور انتهاء أزمة كورونا، ومنها تأجيل الضريبة العقارية عن السياحة وتقسيط المتأخرات على 6 شهور، وتأجيل استحقاقات القروض على القطاع الخاص لمدة 6 شهور أيضا بدون أي غرامات أو اتعاب إضافية، وكذلك خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% وتخفيض أسعار الفائدة على مبادرة تمويل السياحة لتصل الى 8% والتنازل عن القضايا ضد العملاء المتعثرين ورفعهم من القوائم السلبية في حالة سداد 50% من المديونية وتسري على المتعثرين اقل من مليون جنيه.