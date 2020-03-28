كيف يؤدى طلاب شهادة الدبلومات الفنية الامتحانات؟.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آلية عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية "تجارى - صناعى - زراعى" نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، ويستعرض ”الخليج 365” طرق اختبار الطلاب، وهى كالتالى:
ـ امتحانات الدبلومات تبدأ منتصف مايو القادم.
ـ تم وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات.
ـ شملت طباعة ملايين الأوراق من أسئلة الامتحان.
ـ إلغاء الأسئلة التي تقع في المنهج بعد 15 مارس.
ـ يجيب الطالب فقط عن أسئلة المنهج منذ بدايته حتى 15 مارس.
ـ سيتم توزيع درجات الأسئلة التى تقع فى منهج الترم بعد منتصف مارس علي بقية الأسئلة.
ـ ستعلن الوزارة أجزاء المناهج فى التخصصات المختلفة لن تشملها المشروعات والامتحانات.
ـ اتخاذ الوزارة كافة الاجراءات الصحية للوقاية من وباء كورونا المستجد.
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد جداول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية "صناعى - زراعى - تجارى - فندقى"، بنظام الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالى 2020/2019.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتى تنطلق السبت 9 مايو 2020، وتستكمل باقى الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.
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