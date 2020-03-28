إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة علي عدد من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها لحماية أنفسنا من فيروس كورونا جاءت علي النحو التالي: 1- خلع الحذاء خارج المنزل 2- غسل الوجه بالماء والصابون 3- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 20 إلى 30 ثانية 4- التخلص من الكمامات والقفازات فور خلعها 5- غسل المعلبات بالماء والصابون 6- تعقيم الهواتف الخلوية باستمرار 7- الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها 8- غسل الخضروات والفاكهة بالماء الجارى أو بماء وخل وتجفيفها 9- خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها بدرجة حرارة من 60 إلى 70 درجة Advertisements 10- وضع الأكياس الشرائية جانبا لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين

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