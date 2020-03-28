شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط كمامات ومطهرات احتكرهم شخص بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط قرابة 800 ألف من عبوة كمامات ومستلزمات طبية داخل مخزن أدوية بالإسكندرية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الرمل) بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "قفازات طبية – مطهرات – سرنجات "حقن" – كمامات – أربطة) بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إستهداف المصنع وضبط (790284 عبوة مستلزمات الطبية "كمامات – مطهرات – قفازات – سرنجات – أجهزة محلول – كانيولا"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



جانب من المضبوطات بالاسكندرية