شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يضطر للاعتراف بتفشي كورونا في صفوف الجيش التركي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على العديد من جنود القوات المسلحة، بعد تسريحهم وفقًا للقواعد، كما حذر الشعب من صعوبة الفترة المقبلة، قائلًا «سيتعين علينا تقديم المزيد من التضحيات».

وقال الرئيس التركي، في كلمته بشأن فيروس كورونا، بعد انتهاء اجتماعه باللجنة العلمية لمكافحة الوباء الناتج عن الفيروس الجديد، نقلها موقع تركيا الآن، إن تركيا ستضع جنودها في حجر صحي لمدة 14 يومًا، وإنهم سيخضعون للاستدعاء والتسريح بطريقة مضبوطة، وفقًا لقاعدة الحجر الصحي.

وأضاف أردوغان أن الحكومة التركية اتخذت جميع أنواع التدابير، وعلى الشعب اتباع جميع القواعد والاستماع إلى التحذيرات، وتابع أن مؤسسات الدولة تعمل بروح التعبئة، لقد دخلنا فترة يتعين علينا فيها تقديم المزيد من التضحيات للتغلب على هذه الأزمة.

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