شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق شرم الشيخ تخفض القيمة الإيجارية للبازارات تجاوبًا مع مبادرة المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوب عدد من أصحاب الفنادق بمحافظة جنوب سيناء مع مبادرة المحافظة بتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجرى المحلات والبازارات، نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما تبعة من كساد اقتصادى وتجارى.

وكان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة محافظ قرر تخفيض القيمة الايجارية التى تم التعاقد بها مع المحافظة إلى 25% فقط ابتداء من 1/4/2020 ولمدة ثلاثة شهور الى 25% فقط للتخفيف عن كاهل المستأجرين، ثم أبدى رجال الأعمال تجاوبا وسارعوا لتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجريهم.

وقال اللواء فودة أنه فى بادرة طيبة من عدد من رجال أعمال ومستثمرى شرم الشيخ ومشاركة منهم للجهود التى تقوم بها الدولة فى التخفيف عن كاهل المواطنين والتخفيف عن كاهل المستأجرين، استجابوا لنداءات المحافظة فى الوقوف فى خندق واحد لعبور هذه الأزمة.

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وتقدم اللواء فودة بالشكر والتقدير لرجال الأعمال لاستجابته السريعة ومبادرتهم بالإعفاء الكامل والجزئى لكافة مستأجرى المحلات والبازارات.

ويواجه قطاع السياحة أزمات متعددة منذ توقف النشاط، إلا أن الحكومة تولى دعما كبيرا لدعم قطاع السياحة وحمايته من الانهيار، وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمساندة قطاع السياحة في مصر وتلافي الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا يعكس اهتمام الدولة بالسياحة المصرية وأهميتها وما تحققه من دخل قومي وتوفير فرص عمل.

وأضاف عبد اللطيف أن قرار إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع السياحي، من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وكذلك تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، سيكون عامل مهم في إعادة تطوير وتأهيل الفنادق وأسطول النقل السياحي دون تكبد أعباء إضافية للعاملين بالسياحة.