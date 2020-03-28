شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد محور روسكى رمسيس المرورى ونسب التنفيذ بجسر السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية لعدد من امشاريع الجارى تنفيذها بنطاق العاصمة، حيث تابع المحافظ أعمال استكمال محور روكسى رمسيس المرورى، وأعمال الإزالات بمنطقة منشية الصدر.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال تطوير شارع جسر السويس من منطقة القبة حتى الألف مسكن، حيث اقتربت محافظة القاهرة من إنهاء المرحلة النهائية من أعمال تطوير شارع جسر السويس الذى يربط بين أحياء عين شمس والنزهة ومصر الجديدة بداية من منشية البكرى.

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من خلال زياراته الميدانية آخر مستجدات تطوير شارع جسر السويس والذى يبلغ طوله 5 كيلو متر مؤكدا على أن العمل مستمر بتطوير وتوسعة الشارع فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بها.

ورافق المحافظ في جولته، كل من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من رؤساء الأحياء.

وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .